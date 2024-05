Luxemburg: Überfall mit Messer und Pfefferspray – Opfer ins Krankenhaus

FOETZ. Am Morgen des 20.5.2024 wurde ein Diebstahl mittels Gewalt in Höhe eines Kreisverkehrs in Foetz gemeldet. Ersten Informationen nach verließ das Opfer gegen 3.00 Uhr ein Lokal und ging zu Fuß in Richtung Kreisverkehr, als sich mehrere Personen diesem näherten.

In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen das Opfer unter Einsatz von Pfefferspray und unter Vorzeigen eines Messers überfallen wurde. Das Opfer wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)