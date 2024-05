Saarland: PKW mit halsbrecherischem Manöver in parkende Autos gedrängt

HEUSWEILER. Am 22.5.2024, um 2.10 Uhr, befuhr die geschädigte Unfallbeteiligte mit ihrem PKW Ford Fiesta die Saarbrücker Straße in Heusweiler, von Riegelsberg kommend, in Fahrtrichtung Lebach. Unmittelbar vor einer Rechtskurve überholte der flüchtige PKW-Fahrer den Fiesta, scherte unmittelbar vor diesem wieder ein und führte eine Vollbremsung durch, um die Kontrolle über sein Fahrzeug in der Kurve nicht zu verlieren.

Die Fahrerin des Fiesta leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, zog ihren PKE nach links und kollidierte dort im Anschluss mit einem VW Golf und einem KIA Picanto, die ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkt standen. Die Fahrzeugführerin des Fiesta, 19 Jahre, und die Beifahrerin, 21 Jahr, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

An den drei PKWs entstand Totalschaden, über die genaue Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen (Telefon: 06898/202-281, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)