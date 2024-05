Trier: Schwerer Diebstahl – Frau bricht Autos in Trier-Süd auf

TRIER. Wie die Kriminalpolizei Trier mitteilt, brach eine unbekannte Täterin am Sonntag, 19. Mai, zwischen 1 Uhr und 1.10 Uhr, die Tür eines Autos in der Straße „Auf der Steinrausch“ in Trier-Süd auf und entwendete Münzgeld.

Beim Versuch ein weiteres Auto aufzubrechen löste sie die Alarmanlage aus und wurde von einem Anwohner gesehen, ehe sie die Flucht ergriff.

Die Täterin trug eine braune Jacke, Wollmütze und eine Umhängetasche. Sie hatte einen Regenschirm bei sich.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290