CLEMENCY. Am 12.4.2024, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der rue de Guerlange in Clemency, bei dem ein Lieferwagen frontal mit einem Baum kollidierte.

Der Unfall geschah aus noch ungeklärter Ursache. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Unfallprotokoll wurde aufgenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)