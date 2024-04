ZELL. Am 31.3.2024, gegen 9.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B421 im „Zeller Berg“. Eine Fahrzeugführerin, die mit ihrem PKW in Richtung Zell fuhr, kam mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke.

Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Der beteiligte PKW wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und anschließend abgeschleppt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)