„Clean up“-Einsätze nach Ostern: „Dreck weg“-Tage in Pfalzel, Tarforst und Filsch

TRIER. Am Wochenende nach Ostern finden in drei Trierer Stadtteilen wieder „Dreck weg“-Tage statt. Die Helfer treffen sich jeweils am Samstag, 6. April.

In Pfalzel beginnt der „Clean up“-Einsatz um 9 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus in der Residenzstraße. Greifer, Müllsäcke und Handschuhe liegen nach Angaben von Ortsvorsteherin Margret Pfeiffer-Erdel bereit. Im Anschluss gibt es ab 12 Uhr im Gerätehaus in der Residenzstraße für alle Helferinnen und Helfer ein Mittagessen, das die Feuerwehr vorbereitet, und Getränke.

In Tarforst startet die Aktion unter dem Motto „Helft mit für eine saubere Umgebung!“ um 9.30 Uhr auf dem Augustinusplatz im Einkaufszentrum Kohlenstraße. Greifzangen und Müllsäcke werden gestellt, Handschuhe können mit gebracht werden. Nach dem Einsatz lädt der Ortsbeirat als Organisator der Aktion zu einem kleinen Imbiss in der Einkaufspassage ein. Weitere Informationen gibt es beim Ortsvorsteher: [email protected]

In Filsch treffen sich die Helferinnen und Helfer auf Einladung des Ortsbeirats um 10 Uhr an der Kita im Freschfeld. Danach gibt es ab 12 Uhr eine kleine Stärkung. Der Aktionstag wird nach Angaben von Ortsvorsteher Joachim Gilles unterstützt durch den Heimat- und Kulturverein Filsch und den Förderverein der Kita im Freschfeld. (Quelle: Stadt Trier)