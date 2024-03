Pflege- und Physiotherapie-Absolventen des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich feiern Examen

WITTLICH. Für 8 frisch examinierte Pflegefachpersonen sowie 25 Physiotherapeuten des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich fand die Abschlussfeier ihrer dreijährigen Ausbildung statt.

Die Absolventen wurden zunächst im Rahmen eines Wortgottesdienstes unter Leitung von Dekan Veit mit dem Thema „You´ll never walk alone – Wir leben Vielfalt“ geehrt und erhielten im Anschluss Ihre Zeugnisse bzw. Berufsurkunden verbunden mit herzlichen Glückwünschen der Schulleitung und der Lehrkräfte des Bildungszentrums Eifel-Mosel, dem Kooperationspartner des Verbundkrankenhauses für die theoretische Ausbildung.

Besondere Anerkennung und ebenfalls herzliche Glückwünsche gab es natürlich auch von den Praxisanleitern und Vertretern des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich. Als Symbol der Wertschätzung erhielten die Absolventen zudem als Präsent einen Trauben-Secco des Weinguts Axel Pauly aus Lieser.

In gemeinsamen Gruppenfotos wurde dieser bedeutsame Moment vor der Kirche St. Peter in Wengerohr fotografisch festgehalten. Auf dem Gruppenfoto der examinierten Pflegefachpersonen sind auch Pflegedirektorin Irene Baranowsky, stellv. Pflegedirektor Thomas Pesch, Personalleiter Bruno Belzer sowie die Praxisanleiter und Kollegen zu sehen. Auf dem zweiten Gruppenfoto strahlen die Physio-Examinierten zusammen mit Personalleiter Bruno Belzer und Praxisanleiterin Tina Klären in die Kamera.

Bei der anschließenden Examensfeier im Bildungszentrum Eifel-Mosel feierten die Absolventen gemeinsam mit den Angehörigen, Lehrern, Praxisanleitern und Vertretern des Verbundkrankenhauses fröhlich und ausgelassen bis in den Abend hinein.

Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich gratuliert allen Absolventen herzlich zu ihrem Erfolg und wünscht allen einen wundervollen Start ins Berufsleben.