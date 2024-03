Trier: Spucken,Schlagen und Randale – Bundespolizei nimmt aggressiven 31-Jährigen fest

TRIER. Am Freitagabend nahm eine Zivilstreife der Bundespolizei einen alkoholisierten 31-jährigen Kolumbianer im Stadtgebiet fest. Dies teilte die Bundespolizei Trier am Montag mit.

Demnach hatte eine Streife den Mann gegen 19-40 beobachtet, wie er in der Bahnhofstraße gegen fahrende Fahrzeuge trat und schlug. Bei der Kontrolle zeigte er sich äußerst aggressiv, ging mehrfach bedrohlich auf die Bundespolizisten zu und versuchte sie zu schlagen. Zur Abwehr weiterer Angriffe wurde das dienstliche

Pfefferspray eingesetzt, der Angreifer zu Boden gebracht und mittels Handschellen fixiert.

Da er sich weiterhin aggressiv und uneinsichtig zeigte, zudem mehrfach in Richtung der Beamten spuckte, wurde ihm eine Spuckschutzhabe angelegt. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,42 Promille. Der Beschuldigte

verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle und wurde am Samstagmorgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Am Einsatz beteiligt waren neben der Bundespolizei auch zwei Streifen der Polizeiinspektion Trier.

(Quelle: Bundespolizei trier)