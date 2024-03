Stadtrundfahrten in Saarburg – In vier Sprachen mit der Elektrokutsche durch Saarburg

SAARBURG. Die Stadtrundfahrten mit der Elektrokutsche starten ab April wieder mit einem festen Angebot. In der Winterzeit hat das Team der Kutsche getüftelt und herausgekommen ist ein neues Angebot für eine Audio-Stadtrundfahrt mit der Elektrokutsche. Besonders ist, dass das neue Angebot neben Deutsch auch in Englisch, Niederländisch und Französisch verfügbar ist.

Rund 30 Minuten dauert die Stadtrundfahrt, die eine Fahrt hoch zur Burg miteinschließt. Teilnehmende erfahren an 10 Stationen Wissenswertes über die Stadt Saarburg und erhalten einige Tipps für den weiteren Aufenthalt. Die E-Kutsche ist schon seit letztem Jahr mit der Virtual Reality Tour oder bei gebuchten Eventtouren wie Hochzeiten, Jubiläen oder Geburtstagen in Saarburg unterwegs. Das Elektrogefährt kombiniert Tradition und Moderne und bietet ein hochwertiges und individuelles Stadterlebnis.

Die Stationen der Audiotour umfassen den Buttermarkt, den Pferdemarkt, die Kirche St. Laurentius mit Laurentiustor, den Wasserfall mit Mühlenmuseum „Hackenberger Mühle“ und Amüseum, das Rathaus, die Burg, den Weinbau, die Kulturgießerei, den Staden und das Haus Warsberg mit dem Landratsgarten und der Evangelischen Kirche. Das neue Angebot ist ab April immer am Samstag und Sonntag um 15.30 Uhr Uhr und 16:15 Uhr in deutscher Sprache terminiert. Fremdsprachliche Touren sind auf Anfrage verfügbar. Das Angebot kann nach Bedarf auch erweitert werden, denn neu im Team ist ein weiterer Fahrer, so dass insgesamt vier einheimische Kutscher zur Verfügung stehen.

Parallel dazu können Interessierte die Stadt Saarburg weiterhin mit der Virtual Reality Tour entdecken, ab April am Samstag und Sonntag um 17 Uhr. Dabei können Teilnehmende in einer Elektrokutsche mit mobilen Virtual-Reality-Brillen in die spannende Stadtgeschichte eintauchen. Bei der ca. 50-minütigen Rundfahrt erhalten die Teilnehmer an sieben Stationen historische Einblicke in den früheren Stadtalltag und erleben prägende geschichtliche Ereignisse. An der VR-Fahrt mit der Elektrokutsche durch die Stadt können bis zu sechs Personen pro Tour teilnehmen. Mehr Infos unter www.saarburg.de/vr. Hier ist auch der Ticket-Shop für die VR-Tour verlinkt. Infos zur individuellen Buchung der Kutsche für Events erhalten Sie unter www.saarburg.de/eventkutsche.

Die Audiotour wurde mit einer Spende aus dem Nachlass von Stefan Müller-Hamann finanziert, der in seinem Leben stets innovativen Saarburger Projekten aufgeschlossen gegenüberstand.