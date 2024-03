„Wollen natürlich nochmal alles geben“: Dolphins Trier empfangen Hannover United

TRIER. An diesem Samstag, 23. März, empfangen die Dolphins Trier um 18.00 Uhr das Team von Hannover United zum letzten Heimspiel der Saison 2023/24. Ein Sieg zum Saisonabschluss würde für die Dolphins den 5. Tabellenplatz bedeuten, während Hannover United bereits sicher auf dem 4. Platz liegt und sich damit für die Play-Offs qualifiziert hat.



Nach der Niederlage am letzten Wochenende bei den Thuringia Bulls gilt es nun, noch einmal alle Kräfte zu bündeln, um die Saison gut abzuschließen. Die Niederlage in Thüringen war schnell abgehakt, sahen die Dolphins doch in den letzten Jahren gegen die Thuringia Bulls nie gut aus, und ohne Spielertrainer Dirk Paßiwan war von vorneherein klar, dass nicht viel zu holen sein würde. Also ging der Blick direkt nach vorne auf das letzte Saisonspiel zuhause, das der gelungene Abschluß einer sehr guten Saison werden soll.



Nach den Niederlagen gegen Hannover im Hinspiel und im Pokalviertelfinale wünschen sich die Dolphins nun die Revanche. Allerdings wird dies kein leichtes Unterfangen, die Trierer gehen „als klarer Außenseiter ins Spiel, haben im Pokal auch deutlich verloren“, sagt Coach Dirk Paßiwan. Hannover hat sich in den letzten Jahren zu einem Spitzenteam der RBBL entwickelt, das eigentlich immer sicher in den Play-Offs zu finden ist. Sie verfügen über ein Team mit viel Erfahrung von Spielern wie Jan Haller, Jan Sadler oder dem Australier Sean Norris, sowie einige sehr gute jüngere Spieler, wie Alexander Budde oder Tom McHughs.



Nicht einfacher wird die Aufgabe durch das Fehlen der vier Dolphins-Nationalspielerinnen, die zur Vorbereitung auf das Paralympics-Qualifikationsturnier im April bereits an diesem Wochenende mit dem Team Germany Osnabrück in der zweiten Liga antreten.



Die Dolphins wollen dennoch versuchen, den Gästen im Heimspiel ihr Spiel aufzuzwingen und dadurch auch defensiv möglichst viel Druck herauszunehmen und wenig zuzulassen. Kommt das eigene Offensivspiel ins Laufen, haben die Delfine um Spielertrainer Dirk Paßiwan die Chance, die Saison mit dem ersehnten letzten Heimsieg zu beenden. Und doch noch eines der Top-Teams zu schlagen. „Wir haben leider gegen die Teams von 1 bis 4 keinen Sieg holen können und haben jetzt nochmal die Chance. Und wir wollen natürlich nochmal alles geben, wollen den Zuschauern nochmal ein gutes Spiel abliefern und wenn wir die Chance haben, die Überraschung schaffen“, versichert der Coach. (Quelle: Doneck Dolphins Trier)