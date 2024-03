Trier: 65 Jahre verheiratet – Ehepaar Kapp aus Heiligkreuz feiert Eiserne Hochzeit

TRIER. Die Jubilare leben zusammen in ihrem Haus in Heiligkreuz, in das sie 1965 gezogen sind, erfreuen sich guter Gesundheit und können noch kleinere Ausflüge unternehmen. Hedi und Matthias Kapp sind gerne auf einen Spaziergang in der Innenstadt unterwegs oder gehen ins Theater. Das Paar ist vor allem deswegen so fit, weil der Sport bis heute eine wichtige Rolle spielt. Seit 70 Jahren ist der 91-jährige gelernte Schriftsetzer Matthias Kapp im Sport ehrenamtlich aktiv und wurde dafür kürzlich von Bürgermeisterin und Sportdezernentin Elvira Garbes geehrt.

Er startete seine ehrenamtliche Karriere im Januar 1954, als er Volksturnwart im damaligen Turngau Mosel wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte Kapp auch Hand- und Fußball, war bis zum Ende der 50er Jahre aktiver Leichtathlet. Zudem hat der aus Cochem stammende Kapp 56 Mal das Deutsche Sportabzeichen abgelegt und engagierte sich lange als Übungsleiter. Zusammen mit seiner ebenfalls sportbegeisterten Ehefrau, die in Zeltingen geboren wurde, organisiert er auch lange Zeit Ferienprogramme für Grundschulkinder.

Die gelernte Schneiderin Hedi Kapp hat außerdem großes Interesse an Kunst: Zahlreiche Bilder schmücken neben Familienfotos das Wohnzimmer des Ehepaars. Außerdem gestaltete sie immer wieder Tonfiguren in ihrem Atelier im Keller des Familienhauses. Im Rückblick auf die gemeinsamen Jahrzehnte denkt das Paar besonders gerne an seine vielen Reisen zurück, darunter auch größere Schiffstouren.

Zur Familie gehören zwei Kinder und ein Enkel. Die Liebe für den Sport haben die Jubilare auf ihren Sohn Bernd übertragen, der im Triathlon aktiv ist und bei der Eisernen Hochzeit zusammen mit Ehefrau Inge vorbeischaute. Ein größeres Familienfest gibt es aber erst am 30. April, wenn sich die kirchliche Eheschließung der Kapps zum 65. Mal jährt.