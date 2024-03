Personeller Wechsel: Seniorenbeauftragte der VG Trier-Land verabschiedet

TRIER-LAND. Auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Trier-Land stand u.a. der Punkt: „Jahresbericht der Seniorenbeauftragten“. Für Herta Kartheiser war dies der letzte Jahresbericht, den sie vortrug. Denn nach 20 Jahren hat sie sich dazu entschlossen, dieses Ehrenamt aufzugeben. Ihre Amtszeit endet zum 31. März.

Die scheidende Seniorenbeauftragte der Verbandsgemeinde Trier-Land konnte von zahlreichen Veranstaltungen im Jahr 2023 berichten, die von den Seniorinnen und Senioren sehr gut angenommen wurden. Die Palette reichte dabei von der Seniorenfastnacht über den Ganztagesausflug bis zu den Theaterabenden in Ralingen und Trier.

Auf besonderes Interesse stießen auch die Kurse der Digitalbotschafterin Andrea Achten und und des Digitalbotschafters Stefan Hoffmann. „Die Resonanz hat gezeigt, dass auch die ältere Generation daran interessiert ist, die moderne Kommunikationstechnik zu beherrschen und so aktiv am Leben teilzunehmen“, so die Einschätzung von Herta Kartheiser, die sich zum Abschluss bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedankte.

Bürgermeister Michael Holstein dankte Herta Kartheiser für das langjährige Engagement verbunden mit den besten Wünschen für ihren weiteren Lebensweg. Lobende Worte fanden auch die Vertreterinnen und Vertreter der im Rat vertretenen Fraktionen für die kontinuierliche, gute Arbeit in den vergangenen 20 Jahren. (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)