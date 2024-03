Trier: Bußgelder bis zu 50.000 Euro – Stadtrat verabschiedet Baumschutzsatzung

TRIER. Wie der Volksfreund berichtet, hat der Stadtrat am gestrigen Mittwochabend mit den Stimmen der Trierer Ampel und der Linkspartei die erste Trierer Baumschutzsatzung verabschiedet. CDU, UBT und AfD stimmten dagegen.

Die Satzung, die am 1. Oktober dieses Jahres in Kraft tritt, sieht vor, dass ältere Bäume im Trierer Stadtgebiet nicht mehr ohne Genehmigung gefällt werden dürfen und dass bei einer Fällung stets einer Ersatzpflanzung vorgenommen werden muss. Bei Zuwiderhandlung drohen Bußgelder bis zu 50.000 Euro! Sollte eine Ersatzpflanzung nicht möglich sein, müssen noch immer stramme 1.800 Euro an die Stadt bezahlt werden.

Die Neuregelung gilt für Privateigentümer, Bauträger, Investoren und die Städtischen Ämter. Sie greift für Bäume mit einem Stammumfang von 80 Zentimetern, bei langsam wachsenden Sorten schon ab 40 Zentimetern und bei mehrstämmigen Bäumen ab 30 Zentimetern.

Wie die Satzung konkret umgesetzt werden soll, ist noch unklar. Auch die Frage, wie überprüft werden soll, ob umgenehmigte Fällungen stattgefunden haben, ist noch nicht beantwortet. (Quelle: Trierischer Volksfreund)