ESCH/ALZETTE. Am Abend des 6.3.2024 wurde ein Diebstahl mittels Drohungen in der Rue Michel Lentz in Esch/Alzette gemeldet, bei dem das Opfer von zwei Tätern festgehalten und anschließend aufgefordert wurde sein Geld auszuhändigen.

Die beiden Täter flüchteten anschließend mit der Geldbörse des Opfers in Richtung Rue Marie Muller Tesch. Ermittlungen wurde diesbezüglich eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)