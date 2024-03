Verursacher unbekannt: Großflächige Ölspur durch ausgelaufenen Diesel

ST. INGBERT-MITTE. Bereits am Freitagnachmittag wurde der Polizei St. Ingbert gegen 16.45 Uhr eine größerflächige Ölspur im Innenstadtbereich von St. Ingbert gemeldet. Diese befand sich in der Schlachthofstraße, in und zwischen den Einmündungsbereichen der Poststraße und der Saarbrücker Straße.

Zwar wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass es sich um Diesel handelte, trotzdem war eine Reinigung der Straße aufgrund von rutschigen Flächen in den Einmündungsbereichen erforderlich. In der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 19.00 Uhr kam es entsprechend zu geringfügigen Verkehrsstörungen. In der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr musste die Straße für den Verkehr voll gesperrt werden, um die Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma durchführen zu lassen.

Bislang liegen keine genauen Erkenntnisse zu einem Verursacher vor. Es könnte sich allerdings um einen Omnibus oder einen Lastkraftwagen gehandelt haben, mit überfülltem oder nicht korrekt geschlossenem Tank. Sollten andere Verkehrsteilnehmer oder Passanten entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)