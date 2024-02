HERMESKEIL: Erneute Auszeichnung des Naturparks Saar-Hunsrück als „Qualitäts-Naturpark“

HERMESKEIL. Auf der Mitgliederversammlung im Big Eppel in Eppelborn waren die Naturpark-Mitgliedskommunen sehr erfreut darüber, dass der Naturpark Saar-Hunsrück nicht nur zum vierten Mal als Qualitäts-Naturpark vom Verband Deutscher Naturparke im Rahmen der Qualitätsoffensive Naturparke ausgezeichnet worden war.

Der Naturpark ist bei der Bewertung seiner Arbeit unter den TOP 5 der Naturparke Deutschlands. Die Auszeichnung darf der Naturpark in den nächsten fünf Jahren weiterführen. Für die Zertifizierung mussten rund 100 Fragen in fünf Handlungsfeldern zur Arbeit des Naturparks bearbeitet werden. Zudem wurden die Naturpark-Arbeit und -Projekte der letzten fünf Jahre vor Ort von dem Qualitätsscout Dr. Peter Gärtner, Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Klimaschutz, Land Brandenburg überprüft.

Die hohe Bewertung, die vor allem dank der aktiven Durchführung, Mit- und Zusammenarbeit der Mitgliedskommunen bei Projekten und engagierten Partnern, der guten Vernetzung des Naturparks, und der hervorragenden gelebten Beteiligung der Naturpark-Dörfer bei der Umsetzung des Handlungsprogramms, zustande kam, erfreute die Mitglieder.

Gudrun Rau, Geschäftsführerin, hebt hervor, dass diese Auszeichnung sich nur in guter Zusammenarbeit erreichen und auch verbessern lässt. Die Überprüfung ist zugleich ein Instrument, um in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Bedeutung des Naturparks für die Menschen und die Landschaft herauszustellen.“

Ebenso waren die Mitglieder auf der Sitzung sehr erstaunt, wie bedeutend und vielfältig das kulturelle Erbe im Keltenland Saar-Hunsrück ist. Der Altertumswissenschaftler Michael Koch präsentierte in einem spannenden Vortrag das beachtenswerte Potenzial des keltischen Schatzes im Naturpark.

Er zeigte auf, wie diese Kelten-Schatzkammer mit zahlreichen Funden auch touristisch im funktionalen Schutzgebietssystem von Naturpark Saar-Hunsrück mit Nationalpark Hunsrück-Hochwald, wie z. B. am keltischen Ringwall mit Keltendorf und -Tor in Otzenhausen oder entlang interessanter Themen- oder Wanderwege, entdeckt werden kann.

Vorhandene Fundorte könnten visualisiert und markiert werden, z. B. durch das Wiederaufschütten ausgegrabener Fürstengrabhügel und durch ein behutsames Freistellen von Fundstellen. Ebenso könnte eine Erzählung der Kelten über 600 Jahre bis hin zur römischen Invasion entlang der Wanderwege spannende Orte miteinanderverknüpfen. Längst ist nicht alles ausgegraben. Die die Sensibilisierung und Information der Bevölkerung sowie der Gäste ist an diesen Fundorten wichtig, um sowohl die regional-historische Identität zu fördern als auch diese Orte besser zu schützen und für kommende Generationen zu bewahren. Die beeindruckenden keltischen Kulturstätten sind Garant dafür, wie einzigartig unsere Naturpark-Landschaft ist.

Die weiteren Tagesordnungspunkte, wie die Aufgaben-/Maßnahmenplanung und der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wurden thematisiert und beschlossen.

Hintergrund:

Das Zertifikat „Qualitäts-Naturpark“ ist ein messbares Instrument anhand von ausgewählten Kriterien zur Selbsteinschätzung und kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der Arbeit des Naturparks.

Für den Naturpark und seine Mitglieder stellt vor allem die Qualifizierung der Weiterentwicklung seiner Angebote in den vier Handlungsfeldern, wie Naturschutz, nachhaltiger Tourismus, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Regionalentwicklung einen gewinnbringenden Mehrwert dar. Das Qualitätssiegel unterstützt die Bewerbung von Fördergeldern und ist Voraussetzung für bestimmte Projekte. Alle fünf Jahre wird die Naturpark-Arbeit von außen durch einen neutralen Qualitäts-Scout vor Ort evaluiert, der neben der Bewertung wertvolle Hinweise zur Optimierung der Projektumsetzungen gibt.

Die „Qualitätsoffensive Naturparke“ wurde vom VDN e. V. mit Unterstützung des Bundesamtes für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums entwickelt und ist seit 2006 für die Entwicklung der 104 Naturparke auf 28 Prozent der Fläche Deutschlands tätig.

Der Naturpark Saar-Hunsrück beantwortete mehr als 100 Fragen zu seiner Arbeit im Bereich „Management und Organisation“ sowie in den vier Handlungsfeldern „Naturschutz und Landschaftspflege“, „Erholung und nachhaltiger Tourismus“, „Bildung für nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung“ und „Nachhaltige Regionalentwicklung. Die Auszeichnung ist für fünf Jahre gültig. Danach müssen sich die Naturparke erneut in dem Evaluationsverfahren qualifizieren.