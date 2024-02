++ Aktuell: Mann tötet 37 Jahre alten Mainzer ++

MAINZ. Ein 37 Jahre alter Mann ist am Samstagabend in einer Wohnung in Mainz-Bretzenheim getötet worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Der Hintergrund der Tat sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Der mutmaßliche Täter ist ein Deutscher. Zu seinem Alter, der Beziehung der beiden Männer zueinander und der Todesursache machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Der Rettungswagen habe die Polizei alarmiert. Wer diesen gerufen hatte, stand zunächst nicht fest.