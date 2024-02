Nach Beschwerde über Hundekot: Halter schlägt Frau brutal ins Gesicht

LINZ AM RHEIN. Wie die Polizeiinspektion in Linz am Rhein mitteilt, kam es am heutigen Sonntag, 18.02.24, gegen 16.10 Uhr im Zuge bereits langanhaltender Streitigkeiten wegen des Entsorgens von Hundekot zu einem Körperverletzungsdelikt.

Der Hund des Beschuldigten verrichtete sein Geschäft in der Vergangenheit bereits mehrfach auf dem Grundstück der Geschädigten.

Zudem entsorgte der Beschuldigte Hundekotbeutel in der Mülltonne der Geschädigten. Als sie dies heute erneut beobachtete und den Beschuldigten auf sein Fehlverhalten ansprach, schlug dieser ihr unvermittelt mit der rechten Faust ins Gesicht, wodurch diese eine Verletzung davon trug.