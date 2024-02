Auswärtsniederlage im Derby-Rückspiel: Gladiators Trier unterliegen Baskets Koblenz mit 63:66

TRIER. Auch im Derby-Rückspiel bei den EPG Baskets Koblenz vertraute der Trierer Headcoach Don Beck seiner angestammten Starting Five aus Behnam Yakhchali, Evans Rapieque, JJ Mann, Moritz Krimmer und Maik Zirbes.

Vor über 500 mitgereisten und lautstarken Trierer Fans entwickelte sich ein wahres Kampf-Spiel, in dem beide Seiten hohen Fokus auf die Defensive legten und sich gegenseitig das Leben in der Offensive so schwer machten.

Die Gastgeber trafen in den ersten Spielminuten besser von außen und zwangen die Gladiatoren zu einem recht hektischen Spielaufbau. So lagen die Trierer nach knapp vier gespielten Minuten mit 3:8 in Rückstand, bev0r man selbst besser aus der Distanz traf und erst auf 8:8 ausgleichen (7. Minute) und dann mit 14:10 zum Ende des ersten Viertels in Führung gehen konnte. Weiterhin blieb die Partie defensiv geprägt und verlangte beiden Teams offensiv sehr viel Konzentration und Physis ab.

Zu Beginn des zweiten Viertels zeigten sich die Gladiatoren defensiv sogar nochmal verbessert und intensivierten den Druck auf die Koblenzer Aufbauspieler. Dies sorgte immer wieder für schwere Würfe oder Ballverluste auf Seiten der EPG Baskets, während die Gladiatoren offensiv den Ball nun gut laufen ließen und die Führung bis auf 23:13 (14.) ausbauen konnten. Doch die Koblenzer fanden ebenfalls über eine verbesserte Dreierquote wieder in die Partie und schaffte es zügig, die Partie wieder auszugleichen (27:27, 17.). Nach einer physisch geprägten und teilweise fahrigen ersten Halbzeit führten die Gladiatoren letztlich mit 32:30.

Der Start in die zweite Halbzeit verlief erneut sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften fanden weiterhin defensiv gute Lösungen und erschwerten die Offensive auf der jeweils anderen Seite enorm. Erneut was es die bessere Dreierquote der Koblenzer, die dazu führte, dass die Baskets zur Mitte des dritten Viertels erneut führten (41:46, 26.). Bis zum Ende des dritten Spielabschnitts suchten die Gladiatoren vermehrt den Abschluss über ihre Big Men am Korb, was von Koblenz nur schwer zu stoppen war. Auf der anderen Seite erspielten sich die Gastgeber dafür immer wieder freie Dreier oder trafen selbst gut verteidigte Distanzwürfe. Trotzdem kamen die Moselstädter wieder besser in die Partie und gestalteten die Partie zum Ende des dritten Viertels mit 50:51 erneut ausgeglichen.

Im letzten Viertel gelang es den Gladiatoren nicht, dem Spiel nochmal eine entscheidende Wendung zu geben. Offensiv verlor die Partie stark an Tempo und die Trierer suchten nun immer wieder das Eins-gegen-Eins zum Korb, während die Koblenzer den Ball etwas besser laufen ließen. So stand auch zur Mitte des letzten Viertels eine knappe Koblenzer Führung auf der Anzeigetafel der CGM Arena (55:59, 34.). Zwar gelang es den Gladiatoren noch einmal das Spiel eng zu machen und dank einer verbesserten Defensiv- und Reboundarbeit nochmal auf 61:62 (37.) und letztlich auf 63:65 zu verkürzen. Bereits zwei Minuten vor Spielende traf Koblenz per Dreier zu diesem Spielstand, knapp zehn Sekunden vor Schluss – bei Trierer Ballbesitz – hatten die Gladiatoren so die Chance auf Verlängerung oder sogar den Sieg. Der anschließende Drei-Punkte-Wurf von Behnam Yakhchali verfehlte jedoch das Ziel und ein Reboundfoul der Trierer wurde noch mit zwei Freiwürfen für Maurice Pluskota bestraft. Dieser traf einen Freiwurf zum 63:66 Endstand im Derby-Rückspiel am 23. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Somit endet die 12 Spiele anhaltende Siegesserie der Moselstädter, die nun in die wohlverdiente Länderspielpause gehen.

Am ersten März-Wochenende steht dann das große Doppelspieltag-Wochenende mit zwei Heimspielen gegen die Spitzenteams Hagen und Frankfurt an.

Don Beck (Headcoach Gladiators): „Bevor wir über das Spiel sprechen möchte ich mich bei unseren Fans bedanken. Dieser Support den wir auswärts erfahren, ist einfach unglaublich und es macht uns sehr, sehr stolz jedes Wochenende vor diesen Fans spielen zu dürfen. Ob in Frankfurt, heute in Koblenz oder in jedem Heimspiel – wir können uns gar nicht genug für Euren Einsatz bedanken!

Leider haben wir es heute nicht geschafft unsere Fans mit einem Sieg zu belohnen. Wir haben zwei sehr stark verteidigende Teams gesehen und Koblenz hat uns im Rebounding heute vor große Probleme gestellt. Nach vier Auswärtsspielen an den vergangenen fünf Spieltagen, die teilweise in die Overtime gingen, hatten wir heute erneut ein schweres Spiel in einer schweren Umgebung vor uns. Nach den zuletzt anstregenden Wochen freuen wir uns nun auf die Länderspielpause, in der wir uns erholen und optimal auf die bevorstehenden Heimspiele gegen Frankfurt und Hagen vorzubereiten. Die Pause kommt zu einem perfekten Zeitpunkt und wir werden ausgeruht und stark zurückkommen!“

Für Trier spielten: Jordan Barnes (14 Punkte), Aimé Olma (3), Tom Demmer (DNP), Behnam Yakhchali (19), Marco Hollersbacher (DNP), Marte Linßen (6), Jannis Sonnefeld (DNP), JJ Mann (4), Evans Rapieque (2), Moritz Krimmer (5), Maik Zirbes (5) und Marko Bacak (5).

Beste Werfer EPG Baskets Koblenz: Leon Friederici (15 Punkte), Robert Hall (14) und Leo Saffer (7).