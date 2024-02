Bundespolizei Trier: Tolle Spende an Lebenshilfe Prüm nach Konzert von Polizeiorchester

TRIER/PRÜM. Am 16. Januar 2024 fand in der Karolingerhalle in Prüm das traditionelle Benefiz-Neujahrskonzert der Bundespolizei Trier statt.

Berufsmusiker des Bundespolizeiorchesters München unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Philipp Armbruster begeisterten die rund 400 Zuhörer mit einem abwechslungsreichen Programm aus Klassik, Musical- und Filmmusik.

Es kamen Spenden von rund 3.100 Euro für die Lebenshilfe Kreisvereinigung Prüm e. V., zum Bau des neuen Naturspielraumes im freien Gelände der integrativen Kindertagesstätte Prüm, zusammen.

An der am heutigen Tag erfolgten Spendenübergabe nahmen die stellvertretende Leiterin der integrativen Kindertagesstätte Prüm, Frau Carolina Sproden, Vertreter der Lebenshilfe Prüm, Herr Aloysius Söhngen und Herr Guido Kirsch, Herr Erster Polizeihauptkommissar Ralf Metzen von der Bundespolizei Trier sowie Stadtbürgermeister Johannes Reuschen teil.