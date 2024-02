Trier-Saarburg: 13 Frauen schließen Weiterbildung zur Tagesmutter erfolgreich ab

TRIER. Sie können in ihr neues Berufsleben starten: 13 Frauen haben den Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen der Jugendämter Trier-Saarburg und Trier erfolgreich abgeschlossen. Ende Januar konnten sie im feierlichen Rahmen in den Räumlichkeiten der katholischen Familienbildungsstätte in Trier ihre Zertifikate entgegennehmen.

Mit diesem Zertifikat können die Frauen nun den Schritt in die Selbstständigkeit gehen und eine eigene Kindertagespflege eröffnen. Bis zu fünf Kinder zwischen 0 und 14 Jahren dürfen sie künftig betreuen. Die Arbeitszeit können sie sich dabei flexibel einteilen – von den Kommunen werden keine Vorgaben gemacht. So soll der Beruf ideal mit der eigenen Lebenssituation zu vereinbaren sein.

Hinzu kommt auch eine finanzielle Unterstützung durch die Jugendämter: Diese sind verpflichtet den selbstständigen Kindertagespflegepersonen jeweils die Hälfte der geleisteten Zahlungen zur Renten- und Krankenversicherung zu erstatten.

Kurs bereitet auf Selbstständigkeit vor

Der Kurs umfasste insgesamt 300 Unterrichtsstunden sowie zwei Praktika. Kursinhalte waren unter anderem Erziehung und Förderung von Kindern, gesunde Ernährung, Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenz, rechtliche Rahmenbedingungen sowie arbeitsrechtliche Themen. Zusätzlich wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beigebracht, wie sie ihre Selbstständigkeit planen und organisieren können – Themen sind beispielsweise Abrechnungen und Steuern oder Buchhaltung sind fester Bestandteil des Kurses.

Der Qualifizierungskurs findet in Kooperation der Jugendämter des Kreises Trier-Saarburg und der Stadt Trier statt. Der Abschluss wird bundesweit anerkannt.

Neuer Kurs startet im Februar

Der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege ist weiterhin groß. Um die Kindertagespflege weiter auszubauen, startet am 26.Februar 2024 bereits ein neuer Kurs. Hier sind noch Plätze frei. Voraussetzungen für die Kursteilnahme sind mindestens ein Hauptschulabschluss sowie ausreichende Deutschkenntnisse (Niveau B2). Die Kosten betragen 240 Euro. Diese werden aber nach erfolgreichem Abschluss zur Hälfte erstattet, sobald die Person die Arbeit aufnimmt.

Interessierte Männer und Frauen können sich beim Jugendamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg informieren und zu dem Kurs anmelden. Für Fragen stehen die Fachberaterinnen Cindy Marzinkowski und Janine Louis telefonisch unter 0651/715–156 oder -374 sowie per E-Mail an [email protected] zur Verfügung.

Der Qualifizierungskurs wird gefördert durch das Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz.