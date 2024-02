RLP: Protest gegen geplante Asylcontainer in Nachbarschaft – Misthaufen vor Rathaus abgeladen

RHEINLAND-PFALZ. Am vergangenen Wochenende wurde in Jockgrim (Kreis Germersheim) ein Vorfall gemeldet, bei dem ein Mann einen Misthaufen vor dem örtlichen Rathaus platzierte. In diesem Misthaufen befanden sich vier Schilder, die die Motivation dahinter erläuterten.

Wie der SWR berichtet, wurde der Misthaufen am frühen Sonntagmorgen vor dem Rathauseingang entdeckt. Die darauf platzierten Plakate trugen die Botschaften: „Keine Asylcontainer im Wohngebiet von Jockgrim“ und „Grüße aus der Nachbarschaft! So geht man nicht mit Nachbarn um!“ Ein weiteres Schild kündigte an, dass der Verursacher sich selbst anzeigen werde, und enthielt auch seinen Namen und seine Adresse.

Der Urheber dieser Aktion ist Thomas Schmitt. In einem Gespräch mit dem SWR erklärte er seine Beweggründe zu dieser Aktion. So hatte der Mann ein neues Gebäude mit 15 Wohnungen neben dem Rathaus errichtet und dafür insgesamt eine Summe vier Millionen Euro investiert. Dann schlug die Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde vor, in der Nähe des Rathauses und seines Neubaus, entsprechend Wohncontainer für Flüchtlinge zu platzieren. Diese Pläne wurden auch bereits von der Verbandsgemeinde Jockgrim genehmigt.

Schmitt ärgert vor allem, dass die Verantwortlichen ihn weder informiert noch im Vorfeld mit ihm über die Pläne gesprochen hatten. Für ihn ist dies ein stiller Protest auf demokratische Weise, da man seiner Meinung nach nicht so mit Nachbarn umgehen sollte, so der Verursacher gegenüber dem SWR.

Er befürchtet, dass die Aufstellung von Wohncontainern für Flüchtlinge in direkter Nachbarschaft seine Mieteinnahmen beeinträchtigen könnte. „Die Vermietung meiner Wohnungen wird durch die Container-Siedlung für Asylanten, die nur 20 Meter entfernt steht, schwieriger werden“, betont der Protestführer im Südwestrundfunk.

Die Ortsgemeinde erstattete am Sonntag Anzeige gegen den aufgebrachten Hausbesitzer. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Umweltgesetz gegen ihn.

