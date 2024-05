Betrugsmasche falscher Polizisten: Millionenschaden schon im ersten Quartal

MAINZ. Fast 1100 Fälle mit Betrugsversuchen von falschen Polizisten sind in den ersten drei Monaten des Jahres in Rheinland-Pfalz registriert worden. In 26 dieser Fälle seien die Betrüger erfolgreich gewesen, teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Landtagsfraktion in Mainz mit.

Der damit angerichtete Schaden habe sich auf knapp 1,3 Millionen Euro belaufen. Die Täter täuschen bei dieser Betrugsmasche oftmals eine Notlage eines nahen Angehörigen oder Bekannten vor und versuchen dann durch geschickte Gesprächsführung das Vertrauen der Betroffenen zu gewinnen.

Im gesamten Vorjahr waren nach Angaben des Innenministers mehr als 3700 Versuche und 152 Vollendungen mit dieser Masche im Land gezählt worden. Der durch die Betrügereien verursachte Schaden habe mehr als 4,5 Millionen Euro betragen. (Quelle: dpa)