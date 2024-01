Größere Menge Heroin bei Hausdurchsuchung gefunden: Police Grand-Ducale schnappt Dealer

ESCH/ALZETTE. Am späten Abend des 29.1.2024 wurden drei Personen auf dem Boulevard des Lumières in Esch/Alzette gemeldet, die versuchten, gewaltsam in ein Gebäude einzudringen. Eine Polizeistreife konnte die Personen kurze Zeit später im Inneren des Gebäudes antreffen.

Dabei konnte ein Päckchen mit Haschisch sichergestellt werden. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden eine größere Menge Heroin sowie kleinere Mengen Kokain und Cannabis aufgefunden. Eine der drei Personen gab an, Eigentümer der aufgefundenen Drogen zu sein.

Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Morgen des 30.1.2024 dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Darüber hinaus ordnete die Staatsanwaltschaft die erkennungsdienstliche Behandlung der übrigen Personen sowie die Beschlagnahme von Drogen, Bargeld und Mobiltelefonen an. (Quelle: Police Grand-Ducale)