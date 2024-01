Schulbus brennt komplett aus: Vier Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen

IMSWEILER. Nach dem Brand eines Schulbusses im Donnersbergkreis am Montagabend geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache aus. Weitere Erkenntnisse gebe es bislang nicht, sagte am Dienstag ein Polizeisprecher in Rockenhausen.

Mit der Klärung der Brandursache sei ein Gutachter beauftragt worden. Bei dem Feuer in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land war der Bus, in dem sich keine Passagiere befunden hatten, komplett ausgebrannt. Vier Wohnhäuser wurden in Mitleidenschaft gezogen, die Polizei schätzte den Schaden in der Ortsgemeinde Imsweiler auf eine Euro-Summe in sechsstelliger Höhe. Verletzt wurde niemand. (Quelle: dpa)