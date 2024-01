300 (!) Autobatterien gestohlen: 42-Jähriger muss sich vor Amtsgericht Trier verantworten

TRIER. Am 31.1.2024 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafverfahren wegen Diebstahls von rund 300 Autobatterien.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 42-jährigen Angeklagten aus Schwarzach am Main zur Last, im Februar 2023 in Föhren ca. 300 alte Autobatterien vom Firmengelände eines Fahrzeugteilehandels entwendet zu haben. Dabei soll er den Betriebsleiter des Unternehmens gefragt haben, ob er zwei bis vier alte Autobatterien mitnehmen dürfe.

Nachdem dieser ihm die Erlaubnis erteilt und den Ablageort der Batterien im hinteren Bereich des Betriebsgeländes gezeigt habe, habe der Angeklagte mit zwei Begleitern ca. 300 Autobatterien an sich genommen, wobei er seinen Begleitern mitgeteilt haben soll, er besitze dafür eine Erlaubnis.

Insgesamt soll ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro entstanden sein. (Quelle: Amtsgericht Trier)