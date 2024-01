Unfall mit Folgen: Tankwagen verliert Reifen und reißt Straße auf

SAARBRÜCKEN-BURBACH. Am Dienstag, 23.01.2023, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich auf der A 620 in Fahrtrichtung Saarlouis, etwa in Höhe der Gersweiler Brücke ein Verkehrsunfall, bei dem ein mit Diesel beladener Tankwagen einen Reifen der Hinterachse verlor.

Die Felgen der Zwillingsbereifung hinten links hatten sich von der Radnabe gelöst. Die daraufhin freigelegte Bremsscheibe hatte nach Verlust des Reifens eine ca. 120 Meter lange und 3 Zentimeter tiefe Furche in der Fahrbahndecke verursacht, bis der 33-jährige Fahrer des Lastkraftwagens aus Saarbrücken diesen kontrolliert an den Fahrbahnrand manövrieren konnte.

Ein dahinter fahrender 23-jähriger PKW Fahrer aus Völklingen musste dem sich lösenden Reifen ausweichen und kollidierte dabei, glücklicherweise nur geringfügig und oberflächlich, mit der Mittelschutzplanke und blieb dabei unverletzt.

Aufgrund des Schadens an der Fahrbahndecke musste die rechtsseitige Fahrbahn in Höhe der Auffahrt der Gersweiler Brücke in Fahrtrichtung teilweise gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die Sperrung der rechten Fahrspur muss noch einige Tage aufrechterhalten werden, bis die Fahrbahndecke wieder in Stand gesetzt werden konnte.