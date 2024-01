Olympisches Feuer kommt nach Perl und Schengen

PERL/SCHENGEN/SAARBRÜCKEN. Die Olympische Flamme kommt nach Deutschland – ins Saarland. Am 28. Juni wird das berühmte Symbol vom französischen Apach (Region Grand Est) im Dreiländereck nach Perl an die Europabrücke getragen und von dort weiter nach Schengen in Luxemburg.

Das gab Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bei ihrem ersten Neujahrsempfang am Mittwochabend bekannt.

«Das wird für uns ein Höhepunkt unserer Aktivitäten, die Olympischen Spiele in Paris zu einem grenzüberschreitenden Festival des Sports zu machen und auch im Saarland vom olympischen Geist und anderen Vorteilen zu profitieren», sagte Rehlinger vor rund 1600 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft in der Saarlandhalle.

Ihr Dank galt dem Präsidenten des Départements Moselle, Patrick Weiten. Das Ereignis bewertete sie nicht nur als Ausdruck «unserer tiefen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit», sondern im Sinne des olympischen Gedankens auch als wichtiges Signal für den Frieden.

Die Flamme wird traditionell im griechischen Olympia an der Stätte der antiken Olympischen Spiele entzündet. Für die Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) soll sie von Athen aus mit einem Schiff über das Mittelmeer nach Marseille transportiert werden. Dort soll die Flamme am 8. Mai ankommen – und dann in Dutzenden französischen Städten Station machen.