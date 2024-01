Wieder Nazi-Schmierereien in Saarburg – Hakenkreuze im Bereich des Gymnasiums

SAARBURG. Erneut kam es in Saarburg zu Farbschmierereien unter anderem mit Nazi-Symbolen. Nachdem schon vor wenigen Tagen rechtsextremistische Symbole am Bahnhof festgestellt wurden, ist nun der Bereich des Gymnasiums in Saarburg betroffen.

Hierbei wurden, laut Polizei, an einem Treppenaufgang der zur Heckingstraße gelegen ist, zwei Symbole in schwarzer Farbe angebracht. Zum einen handelt es sich dabei um ein spiegelverkehrt angeordnetes Hakenkreuz, zum anderen um den Schriftzug “Joni Sins”. Die Schriftzüge wurden durch einen Mitarbeiter des Gymnasiums entfernt.

Durch die Polizei Saarburg wurde eine Strafanzeige gegen unbekannt gefertigt, die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher oder auf den Schriftzug “Joni Sins” geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter der u.g. Rufnummer in Verbindung zu setzen.

(Quelle: Polizei)