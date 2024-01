Luxemburg: Betrunken, berauscht und in Schlangenlinien durchs Bahnhofsviertel

LUXEMBURG. In der Nacht zum 10.1.2024 wurde eine Streife der Police Grand-Ducale in der Rue de Strasbourg im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später gestoppt werden.

Bei der Kontrolle des Fahrers nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Der Fahrer konnte keine Fahrzeugpapiere vorweisen und es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Fahrverbot vorlag. Der Alkoholtest sowie der Drogentest vor Ort verliefen positiv, zudem führte der Fahrer ein Reizgasspray mit sich.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte zudem eine Drogenplombe sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Tatverdächtigen an. (Quelle: Police Grand-Ducale)