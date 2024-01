Wechsel ist fix: Eintracht Trier verpflichtet neuen Torhüter – Vertrag auch für Regionalliga

TRIER. Wenige Tage vor Start der Wintervorbereitung präsentiert der SV Eintracht-Trier einen Neuzugang. Torwart Radomir Novakovic (23) wechselt mit sofortiger Wirkung an die Mosel und hat einen Vertrag bis zum 30.06.2025 unterschrieben, der sowohl in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar als auch in der Regionalliga Südwest Gültigkeit besitzt.

Zuletzt stand er bis zum Jahresende 2023 bei Alemannia Aachen unter Vertrag. Novakovic durchlief die Jugendmannschaften bei Borussia Mönchengladbach, ehe er in die Niederlande zu Roda Kerkrade wechselte. Hierauf folgten sowohl Vereinswechsel nach Serbien und Zypern, ehe er sich 2022 zurück in Deutschland dem FC Schalke 04 II anschloss. Er besitzt die serbische Staatsangehörigkeit und konnte für die U19-Nationalmannschaft ein Länderspiel bestreiten.

Radomir Novakovic ist schon voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Trier, und setzt sich außerdem persönliche Ziele: “Ich möchte mit dem Verein gemeinsam den Weg gehen und mich sportlich weiterentwickeln.”

Sportvorstand Ingo Berens freut sich nach Unterzeichnung des Arbeitspapiers: “Mit der Verpflichtung von Radomir konnten wir uns auf der Torhüter-Position für die Zukunft breiter aufstellen. Er bringt trotz seines jungen Alters schon Erfahrung aus der Regionalliga mit und hat zudem eine gute Ausbildung in Profi-Vereinen genossen.”