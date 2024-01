Luxemburg: Einbrecher fliehen vor Bewohner – durch Nebeneingangstür abgehauen

MERTZIG/DUDELANGE. In Mertzig bemerkte ein Bewohner gegen 18.20 Uhr am 7.1.2024 fremde Stimmen in seinem Haus, nachdem er seinen Wagen in seiner Garage abgestellt hatte und ausgestiegen war. Der Mann alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten durchsuchten das ganze Haus und stellten fest, dass keine Einbrecher mehr anwesend waren.

Unbekannte hatten ein Fenster aufgebrochen diverse Schränke im Haus durchwühlt. Nachdem die Täter den Hausbewohner bemerkten, flüchteten diese unbemerkt durch die Nebeneingangstür nach draußen. Eine Fahndung u.a. mit Hilfe eines Polizeihundes wurde eingeleitet. Diese verlief jedoch ohne Erfolg.

In Dudelange wurden in der rue du Commerce zwischen dem 6.1.2024, gegen 18.00 Uhr, und dem 7.,1.2024, gegen 19.50 Uhr, zwei Fahrräder aus einem Keller entwendet. Einbrecher verschafften sich in einem Mehrfamilienhauses Zugang zum den Kellerräumen und hebelten dort eine der Türen auf. (Quelle: Police Grand-Ducale)