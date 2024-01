MAINZ. Die Wasserstände am Rhein und an anderen Flüssen in Rheinland-Pfalz sinken weiter. Nach derzeitiger Vorhersage gehe das Hochwasser in der laufenden Woche weiter zurück, wie die Hochwasservorhersagezentrale am Montag mitteilte.

Nur am Rhein herrsche ab dem Pegel Bingen noch eine Hochwassergefährdung. Hier sei die Schifffahrtshochwassermarke 1 weiterhin überschritten. Am Pegel Koblenz sollte die Meldehöhe von 500 Zentimetern am Montag gegen Abend unterschritten werden. (Quelle: dpa)