++ Wetter-Wochenstart in der Region: Minusgrade, etwas Schnee und Sonne ++

Sonne, etwas Schnee und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt prägen das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu Beginn der neuen Woche.

OFFENBACH. Der Winter ist nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland zurückgekehrt. Zum Wochenbeginn können sich die Menschen in den Bundesländern auf Minusgrade, etwas Schnee und Sonne einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in Offenbach mitteilte.

Der Montag startet den Meteorologen zufolge stark bewölkt mit örtlich etwas Schnee. Im Laufe des Tages soll es dann auflockern. Die Höchsttemperaturen werden den Angaben nach zwischen minus vier und minus ein Grad liegen. Im Bergland sei teils mit Dauerfrost und Höchstwerten um die minus sechs Grad zu rechnen. Es soll einen schwachen bis mäßigen Nordostwind geben.

Am Dienstag zeigt sich laut DWD vielerorts die Sonne und es bleibt trocken und kalt. Zudem sei von Dauerfrost auszugehen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen fallen auf maximal minus sieben bis minus zehn Grad, im Bergland auf bis zu minus 13 Grad.

Auch der Mittwoch bringt neben dünnen Schleierwolken verbreitet heiter-sonniges Wetter bei Höchsttemperaturen zwischen minus vier und null Grad. Einzig entlang des Rheins können die Menschen laut Vorhersage mit bis zu ein Grad rechnen. (Quelle: dpa)