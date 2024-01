Keine akute Gefahr mehr: Hochwasser geht in Rheinland-Pfalz weiter zurück

MAINZ. Die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz entspannt sich weiter. Die Wasserstände am Mittelrhein und Niederrhein sinken beständig, wie die Hochwasservorhersagezentrale am Sonntag mitteilte.

An den Pegeln unterhalb der Wesel stagnieren die Pegelstände den Angaben zufolge aktuell noch, sollen aber in Kürze auch fallen. Auch an den restlichen Flüssen in Rheinland-Pfalz bestehe derzeit keine akute Hochwassergefahr mehr.

Die Wasserstände sollen im Laufe der kommenden Woche weiter zurückgehen. Die Schifffahrtshochwassermarke 1 sei in an vielen Pegeln, etwa im Bereich der Pegel Maxau und Mainz, weiterhin überschritten. (Quelle: dpa)