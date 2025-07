LUXEMBURG. Die 16-jährige Charlène Loux wird seit Freitag, den 11.07.2025, vermisst.

Sie ist etwa 150 bis 160 cm groß, von schlanker Statur, hat lange, braune Locken und braune Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein schwarzes Crop-Shirt.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Capellen/Steinfort per Telefon unter der Nummer (+352) 244 30 1000 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)