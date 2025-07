Luxemburg: 14-jähriger Kevin Schreiner vermisst

LUXEMBURG/ESCH – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde der 14-jährige Kevin SCHREINER zuletzt am Samstag, 12.07.2025, gegen 21.40 Uhr gesehen und wird seitdem vermisst.

Er ist etwa 160 bis 170 cm groß, von schlanker Statur und hat mittellange, schwarze, lockige Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen grauen Pullover, eine graue Joggingjose, eine schwarze Jacke und schwarze Turnschuhe (Nike Airforce).

Er könnte sich möglicherweis in Luxemburg-Stadt aufhalten.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Esch / Esch Centre per Telefon unter der Nummer (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden.