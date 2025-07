400 Drohnen für Show bei Rhein in Flammen

KOBLENZ – Beim diesjährigen Rhein in Flammen in Koblenz soll eine Drohnenshow das traditionelle Höhenfeuerwerk ergänzen.

Dafür kommen 400 Drohnen mit jeweils vier Propellern zum Einsatz, wie die zuständige Firma Showmatrix mitteilte. Rhein in Flammen findet dieses Jahr vom 8. bis zum 10. August in Koblenz statt.

Claus Hoffmann, Geschäftsführer der Koblenz-Touristik betonte, die Drohnen seien eine Ergänzung, kein Ersatz. Das traditionelle Feuerwerk werde in gewohnter Größe stattfinden. Man wolle die Drohnenshow gemeinsam mit den Gästen ausprobieren.

Jede Drohne ist ein Pixel im Bild

Madlen Kronfeld von Showmatrix erklärte, dass jede Drohne unten eine LED-Lampe habe, die in allen vom Menschen wahrgenommenen Farben leuchten könne. «Jede Drohne ist am Ende des Tages ein Pixel im Bild», sagte sie. Mit den 400 Drohnen können dann zwei- und dreidimensionale Bilder in den Himmel gemalt werden.

Mehr Infos zum Zeitplan und den Motiven der Show verrieten die Veranstalter nicht – teils aus Sicherheitsgründen. Nur so viel: Die Drohnenshow soll etwa zehn bis zwölf Minuten dauern und von überall, wo auch das Feuerwerk zu sehen sein wird, sichtbar sein.

Zum Probleme könnte – wie beim Feuerwerk – das Wetter werden. Sollte es ein Unwetter, Starkregen oder Sturm geben, könnten die Sicherheitsbedenken für die Drohnenshow zu groß werden.