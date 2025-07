Vulkaneifel: Dachstuhlbrand in Zweifamilienhaus in Neroth

NEROTH/GEROLSTEIN – Wie die Polizeiwache Gerolstein mitteilt, wurde sie am heutigen Dienstag, 15.07.2025, gegen 16.55 Uhr informiert, dass in der Ortslage Neroth, im Verlaufe der Layenstraße, der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in Flammen steht.

Die unverzüglich herbeigeeilten Polizeibeamten und anderen Rettungskräfte konnten sodann feststellen, dass alle Bewohner rechtzeitig und unverletzt aus dem Objekt flüchten konnten.

Beim anschließenden Löscheinsatz wurden die Feuerwehren Neroth, Gerolstein, Oberstadtfeld und Salm tätig. Der Verkehr musste innerhalb des Ortes, u.a. wegen der starken Rauchentwicklung, umgeleitet werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizei geführt. Laut Polizei entstand bei dem Brand ein hoher Sachschaden.