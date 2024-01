Erstes Rheinland-Pfalz-Derby in der Arena: Trierer Gladiators empfangen am Sonntag Baskets Koblenz

Tip-Off ist am 07.01. um 17.00 Uhr. Bereits um 12:30 Uhr tritt die JBBL in der Trierer Arena an.

TRIER. Am Sonntag ist es endlich soweit: das erste Rheinland-Pfalz-Derby in der ProA zwischen den Gladiators Trier und den EPG Baskets Koblenz wartet in der Trierer Arena.

Als Aufsteiger aus der ProB sorgten die Koblenzer im Sommer mit starken Neuverpflichtungen immer wieder für Schlagzeilen und gelten für viele Experten als Playoff-Kandidat – trotz des ersten ProA-Jahres für die Baskets. Auch aufgrund einiger verletzter Leistungsträger starteten die Koblenzer mit einigen Niederlagen in die Saison und stehen aktuell mit sechs Siegen und neun Niederlagen auf dem 12. Tabellenplatz der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Am gestrigen Mittwoch unterlagen die EPG Baskets den Fraport Skyliners aus Frankfurt in der Koblenzer CGM Arena mit 54:69. Schon vor dem Derby um 17:00 Uhr treten die Gladiatoren der Zukunft in der Arena an. Um 12:30 Uhr empfängt die Trierer JBBL den USC Heidelberg auf dem Parkett der Profis, der Eintritt zum U16-Spiel ist frei. „Wir freuen uns auf ein tolles erstes Derby gegen Koblenz und auf eine sehr gut besuchte Arena zum ersten Heimspiel des neuen Jahres. Wir empfehlen eine frühzeitige Anreise zur Halle und möchten uns erneut für die starke Unterstützung bei unseren Fans bedanken“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz vor dem Heimspiel gegen Koblenz.

Noch am heutigen Donnerstag entließen die EPG Baskets ihren Headcoach Patrick Elzie. Am Sonntag wird der bisherige Co-Trainer Yasin Turan als Cheftrainer an der Koblenzer Seitenlinie stehen.

Statistisch wird das Baskets-Team von mehreren Säulen getragen. Gleich sechs Koblenzer Akteure erzielen im Durchschnitt zweistellige Punktewerte, Topscorer ist Forward Gabriel de Oliveira mit 12 Punkten pro Partie. Der Litauer Rytis Pipiras liefert mit 11,7 Punkten die meiste Unterstützung und auch Marvin Heckel (11,5), Nachverpflichtung David Sloan (11), Leon Friederici (10,3) und Center Moses Pölking (10,1) übernehmen ebenfalls wichtige Aufgaben im Koblenzer Offensivspiel. Darüber hinaus wechselte mit Maurice Pluskota der wohl stärkste deutsche Center der vergangenen ProA-Saison nach Koblenz und liefert aktuell 8,8 Punkte und 6,4 Rebounds pro Spiel. Auch Forward Dominique Johnson verfügt über einige Erfahrung und spielte bereits in der ProB für die EPG Baskets. Im statistischen Teamvergleich herrscht die größte Differenz bei den erzielten Punkten pro Spiel. Hier führen die Gladiatoren die ProA mit 88,5 Zählern pro Spiel an, während die Koblenzer mit 77,3 Punkten pro Partie auf dem drittletzten Platz im ligaweiten Vergleich rangieren.

„Koblenz ist ein extrem gefährliches Team. Die Art und Weise wie sie Basketball spielen kann eine Menge Probleme beim Gegner verursachen. Sie haben viele große und physisch starke Spieler im Team und verfügen dazu über sehr viel Athletik. Ihre Nachverpflichtung David Sloan ist aus meiner Sicht einer der stärksten Spieler, die ich bisher in der ProA gesehen habe. Wir haben in dieser Saison schon mehrfach gesehen und selbst erlebt, dass die Tabelle vor einem Spieltag kaum Aussagekraft hat. Auch Teams die im unteren Teil der Tabelle stehen zeigen regelmäßig gute Spiele gegen vermeintliche Favoriten und machen diese Liga so unglaublich ausbalanciert. Es erwartet uns eine große Herausforderung – auch wenn es ein Heimspiel mit unseren Fans im Rücken wird. Wir sind gut vorbereitet und werden unser Bestes geben, den Derbysieg einzufahren. Let it Roll!“, sagt Headcoach Don Beck vor dem Heimspiel gegen die EPG Baskets Koblenz am Sonntag.