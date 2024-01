++ Mosel: Pegel in Trier steigt über 8,20 Meter – Ab wann es kritisch wird ++

TRIER. Hochwasser in Trier und der Region. Am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, wurde am Moselpegel in Trier die 8,20-Meter-Marke überschritten. Innerhalb weniger Stunden stieg der Pegel in der Nacht zum Mittwoch dabei um zwei Meter an.

In Trier werde die Lage aber erst über 9 Meter kritisch, so Micheal Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier gegenüber dem SWR. “Das deute sich aber bei den momentanen Prognosen nicht an”, so Schmitz.

r Trier

Laut den bisherigen Prognosen und Berechnungen der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz wird sich der Pegel an diesem Tag auf einem Stand um die 8,50 Meter bewegen – weitere enorme Anstiege zeichnen sich nicht ab.

Das Mosel-Hochwasser Anfang des Jahres ist bereits das zweite Hochwasser innerhalb weniger Wochen. Bereits Mitte November trat beispielsweise die Mosel über die Ufer – jedoch ohne größere Folgen.