Region: “Mehr wert als die Ampelpolitik” – Stinkender Misthaufen-Protest am Kreisverkehr

BIRKENFELD. Die Entscheidung der Ampel-Regierung, im Rahmen des Haushaltskompromisses zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die bisherigen steuerlichen Vergünstigungen für Agrar-Diesel zu streichen, sorgt für viel Unmut bei Landwirten in ganz Deutschland.

So hat der Deutsche Bauernverband für den heutigen Montag zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen, in dessen Rahmen eine Großdemonstration vor dem Brandenburger Tor in Berlin geplant ist.

Doch der Zorn der Bauern macht sich auch in unserer Region Luft: Wie die Nahe-Zeitung und das Nachrichtenportal Sol berichten, haben Unbekannte am heutigen Morgen mehrere große Misthaufen an einem Kreisverkehr in Birkenfeld abgeladen. Mindestens ein Traktor muss dabei zum Einsatz gekommen sein.

Neben dem Mist befanden sich Schilder, die die Regierungspolitik kritisierten. “Dieser Mist ist mehr wert als die Ampelpolitik” oder “Dieser Mist ist intelligenter als die Regierung!“, war dort zu lesen. Die Misthaufen wurden inzwischen durch den städtischen Bauhof wieder entfernt. (Quellen: Nahe-Zeitung, Sol.de)