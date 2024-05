Bistum Trier: Caritas Saarbrücken richtet Hilfsfonds für Hochwasser-Betroffene ein

TRIER/SAARBRÜCKEN. Die Caritas im Bistum Trier macht Betroffenen des Hochwassers und der Überschwemmungen Hilfeangebote.

Der Vorsitzende des Diözesan-Caritasverbandes, Domkapitular Benedikt Welter: „Wir sind mit unseren örtlichen Beratungsstellen und Diensten an der Seite der Menschen im Saarland und in der Region Trier-Saarburg. Die Erfahrungen aus der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz 2021 haben gezeigt: Es ist sehr wichtig, dass sich Menschen in ihrer Notsituation nicht alleine gelassen fühlen und direkt Hilfe bekommen. Dafür stehen wir als Caritas. Und wir sind an diesem Pfingstfest allen Betroffenen im Gebet verbunden.“

Welter dankte außerdem den Maltesern und allen Hilfsdiensten für ihren großartigen Einsatz in den Überschwemmungsgebieten.

Der Caritasverband Saarbrücken hat bereits am 18. Mai einen Hilfsfonds für Hochwasser-Betroffene eingerichtet. Um den Menschen helfen zu können, sind Spenden erforderlich. Sie können eingezahlt werden auf das Konto des Diözesan-Caritasverbandes Trier: IBAN DE43 3706 0193 3000 6661 21, GENODED1PAX, Stichwort Hochwasserhilfe.

https://www.caritas-saarbruecken.de/

www.caritas-trier.de (Quelle: Caritas-Verband im Bistum Trier)