Noch am Tatort von der Polizei gestellt: Mehrere Einbrüche in Luxemburg am Wochenende

LUXEMBURG. Für das zurückliegende Wochenende meldet die Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche an verschiedenen Orten im Großherzogtum.

In der Nacht zum 17.12.2023 wurden Einbrüche in mehrere Gewerbegebäude in der Route de Luxembourg in Düdelingen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen brachen die mutmaßlichen Täter einen Container auf und entwendeten daraus Bargeld. Anschließend brachen die Tatverdächtigen eine Tür auf, um in ein Nebengebäude zu gelangen und entwendeten auch dort u.a. Bargeld. Eine Polizeistreife konnte die drei Tatverdächtigen noch am Tatort stellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie festgenommen.

Am Abend des 17.12.2023 wurde ein Einbruch in ein Bürogebäude auf der Place de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Im Inneren konnten mehrere Personen von einer Polizeistreife gestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Tatverdächtige in das Innere des mehrstöckigen Gebäudes eingedrungen und hatten unter anderem Laptops entwendet. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Morgen des 18.12.2023 dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am frühen Morgen des 18.12.2023 ereignete sich in der Rue des Muguets in Neudorf-Weimerskirch ein Einbruch, bei dem die Täter vom Bewohner überrascht wurden. Daraufhin flüchteten sie mit dem Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über die Terrassentür Zugang ins Innere und entwendeten dort mehrere Wertgegenstände. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Am frühen Morgen des 18.12.2023 wurde ein Einbruch in ein Geschäftslokal in der Rue Dominique-Joseph Hofferlin in Esch-Alzette gemeldet. Nach ersten Informationen entwendeten die bislang unbekannten Täter Bargeld.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)