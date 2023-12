In Bitburger AfA: Schädlingsbekämpfungsmittel löst Einsatz aus – Mitarbeiter im Krankenhaus!

BITBURG. Am heutigen Tag, gegen 13:38 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Trier der Polizeiinspektion Bitburg ein vermeintlicher Brand in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Bitburg mitgeteilt.

Die Feuerwehr Bitburg stellte nach erster Begehung vor Ort fest, dass es sich nicht um einen Brandausbruch handelte. Vielmehr wurde der Brandmeldealarm durch die Nutzung eines chemischen Mittels zur Schädlingsbekämpfung in einem der Zimmer ausgelöst.

Die beiden vor Ort eingesetzten Polizeibeamten und vier Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes gerieten in den Wirkbereich der Chemikalie und mussten vorsorglich zu Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht werden, um eine gesundheitsschädliche Wirkung der Substanz auszuschließen.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes klagte über konkrete Beschwerden und wurde stationär aufgenommen. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte und welche Verantwortlichkeiten vorliegen ist Gegenstand der zurzeit noch andauernden Ermittlungen der Polizei.