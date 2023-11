Wintereinbruch in der Region: Zahlreiche Unfälle – Kind angefahren – LKWs stehen quer

DAUN/PRÜM/BITBURG/UTSCHEID. Wie der Volksfreund berichtet, hat der Wintereinbruch in der Region Trier zu einer zweistelligen Anzahl von Verkehrsunfällen geführt, bei denen teilweise Personen zu Schaden kamen.

Besonders in der Eifel kam es zu starkem Schneefall und dementsprechenden Verkehrsbehinderungen. Die Räumfahrzeuge kamen kaum hinterher. Die Polizei in Daun berichtet von einem Unfall zwischen Hillesheim und Walsdorf, bei dem eine Person von der Fahrbahn abkam und als Vorsichtsmaßnahme ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Prüm ereigneten sich insgesamt neun Unfälle in den Verbandsgemeinden Arzfeld, Obere Kyll und Prüm. Bei drei Unfällen wurden Personen leicht verletzt.

Die Polizei Bitburg verzeichnete bis zur Mittagszeit zehn Unfälle in ihrem Dienstgebiet. Ein schwererer Unfall ereignete sich in Utscheid, wo zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr miteinander kollidierten, weil die Straße glatt und schneebedeckt war. In beiden Autos wurde Menschen verletzt. In Meckel wurde ein 13-jähriges Kind angefahren, als es über die Straße wollte, weil auf dem Weg zur Bushaltestelle war. Das Kind wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Laut SWR waren v.a. vor allem die Höhenlagen wie z.B. rund um Prüm, Waxweiler und Hermeskeil betroffen. Dort kam es zu mehreren Unfällen mit Blechschäden. Auf der B410 zwischen Gerolstein und Prüm standen zeitweise mehrere Lastwagen quer. (Quellen: Tierische Volksfreund, SWR)