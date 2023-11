Dreister Diebstahl: Radlader von umzäunter Baustelle geklaut – 35.000 Euro Schaden

SPIESEN-ELVERSBERG. In der Zeit vom 18.11., 14.30 Uhr, bis zum 20.11.2023, 7.00 Uhr, wurde in Spiesen-Elversberg in der Straße “Im Kircheneck” ein gelber Radlader von einer Baustelle entwendet. Die besagte Baustelle war mittels Bauzaun umfriedet.

Der Täter konnte sich jedoch Zugang zur Baustelle verschaffen und letztlich den Radlader samt Gabel im Gesamtwert von ca. 35.000 Euro entwenden. Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen (Telefon: 06821/2030, E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de). (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)