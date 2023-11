“Notfallreserve” für die AfA Hermeskeil: Land plant laut Bericht Container für 500 Flüchtlinge

HERMESKEIL. Wie von lokalo.de berichtet, verabschiedete der Stadtrat von Hermeskeil im Oktober einstimmig eine Resolution, die eine geringere Belegung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) fordert und auf die Einhaltung der 2015 mit dem Land vereinbarten Maximalkapazität von 1000 Menschen pocht. Laut Integrationsministerium war die AfA zum 17.10.2023 mit 1630 Menschen zu 98 % belegt.

Das Ministerium erklärte damals, man nehme die Resolution sehr ernst und werde zeitnah mit der Stadt Hermeskeil Gespräche führen. Wie der Volksfreund nun berichtet, ist dies nun Geschehen. Über die Ergebnisse informierte Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD) im Stadtrat.

Die Turnhalle auf dem Ex-Kasernengelände solle künftig nicht mehr als Wohnquartier genutzt werden. Die Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) habe stattdessen einen Bauantrag für 135 Wohncontainer gestellt, in denen insgesamt 540 Menschen untergebracht werden könnten. Die Wohncontainer sollen für drei Jahre als „Notfallreserve“ dienen, zusätzlich zur Maximalbelegung der AfA mit 1000 Menschen.

Die Vereinbarung aus dem Jahr 2015 mit der Zusage einer Maximalbelegung von 1000 Bewohnern solle überarbeitet werden. 150.000 Euro an Schlüsselzuweisungen seien noch nicht übermittelt worden, weil man beim Kreis Trier-Saarburg durch die Neuerungen des kommunalen Finanzausgleichs dafür keine rechtliche Grundlage mehr sehe. Bei diesen Geldern handelt es sich um Landesmittel, die der Kreis Trier-Saarburg u.a. für die AfA auf seinem Gebiet erhält und teilweise an die Stadt weitergibt.

An den Ergebnissen des Gesprächs gab es Kritik von Ratsmitgliedern. So kritisierte Bernhard Kronenberger (CDU) laut Volksfreund, es sei kein einziger Punkt der Resolution erfüllt worden. Die Belegung mit 1000 Bewohnern sei festgelegt worden – plus die 500 in den Containern: „Das wären 1500 im Notbetrieb. Bei 600 neuen Geflüchteten pro Woche im Land wird das zur Dauersituation werden“. (Quelle: Trierischer Volksfreund)