KAISERSLAUTERN. Die Autobahn 6 ist in der Nähe der Anschlussstelle Wattenheim nach einem Lastwagen-Unfall in Richtung Mannheim stundenlang gesperrt gewesen.

Der LKW war nach Angaben der Polizei vom Dienstagabend aus bislang noch ungeklärter Ursache in die Leitplanke gefahren und auf die Seite gekippt. Die Bergung dauerte mehrere Stunden. Erst in der Nacht zum Mittwoch wurde die Fahrbahn in Richtung Mannheim wieder freigegeben. Verletzte gab es nicht. (Quelle: dpa)