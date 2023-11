BERLIN. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ruft ihre Mitglieder für einen Warnstreik bei der Deutschen Bahn ab Mittwochabend auf.

Die Beschäftigten sollen von 22.00 Uhr bis 18.00 Uhr am Donnerstag die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Dienstag auf ihrer Webseite mitteilte.

Die Gewerkschaft will damit ihren Tarifforderungen Nachdruck verleihen. Der Streikaufruf geht an die Lokführer, Zugbegleiterinnen, Fahrdienstleiter sowie Angehörige weiterer Berufsgruppen in der GDL.